Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. İşte sahibinden 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar ve yine sahibinden satılık araba ilanları. Peki ya ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. İşte ikinci el alırken altın değerindeki 10 kural.