Trafik sigortası fiyatlarındaki artış hızını frenlemek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40'a varan oranlarda ucuzlamış ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini rahatlatmıştı. Yüzde 5'lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5'luk fark eklenmeye devam etti ve ediyor. Şimdi trafikte hatalı sürüş yapan kurallara uymayan, çok sık ceza yiyen bir başka deyişle kötü sürücülere daha fazla fiyat verilmesinin yolu açıldı. Peki zorunlu trafik sigortası son dakika taban tavan fiyatlar ne kadar oldu? İşte il il trafik sigortası tavan ücretleri haberimizde

AYLIK YÜZDE 1.5 ARTIŞ

Tavan fiyat düzenlemesiyle ilk başta belirlenen fiyatların her ay yüzde 1 artması öngörülmüştü. Bu uygulama 4 ay sürdü. Fakat 24 Ağustos 2017'de ikinci bir genelge yayımlanarak yüzde 1'lik zam sınırı Eylül 2017 itibarıyla yüzde 1.5'e çıkarıldı. Bu artışa rağmen sigortacıların talebi üzerine Ocak 2018'de tek seferlik ilave yüzde 5'lik zam yapıldı.

İYİ-KÖTÜ SÜRÜCÜ AYRIMI

Yüzde 5'lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5'luk fark eklenmeye devam etti ve ediyor. Şimdi trafikte hatalı sürüş yapan kurallara uymayan, çok sık ceza yiyen bir başka deyişle kötü sürücülere daha fazla fiyat verilmesinin yolu açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile artık trafik sigortası yapılırken kişinin ceza puanı ve ehliyetine el konulma süresi prim belirlenirken dikkate alınacak.

EN UCUZ EN PAHALI İLLER

1 ile 7'nci basamak arasındaki fiyat farkı 2430 lirayı aşıyor. Örneğin; İstanbul'da son 3 yılda hiç kaza yapmayıp 7'nci basamağa yerleşen bir sürücü en fazla 685 lira öderken, kazaya karışıp riskli grupta yer alan 1'inci basamağa düşenler 3116 lira ödüyor. En ucuz trafik sigortası Kütahya, Muğla, Kilis, Burdur ve Şanlıurfa gibi illerde yapılırken, en pahalısı İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa'da.

CEZA YOKSA DÜŞÜK FİYAT

Bu uygulama ile araç değil kişinin sigortalanması süreci başlamış olacak. Örneğin trafik kurallarını tehlike oluşturacak şekilde ihlal eden, alkollü araç kullanan ve ceza sonucu ehliyet puanı düşen sürücülere zamlı tarife uygulanabilecek. Zamlı tarifenin mevcut tavan fiyatlarının üzerinde olacağı öngörülüyor. Bununla ilgili de bir düzenleme beklentisi hakim. Kasko sigortasında da araç yerine sürücüler sigortalanabilecek.

Hesaplama yapılırken Nisan 2017'de başlayan Tavan Fiyat uygulaması kapsamında Hazine'nin açıkladığı rakamlar baz alındı. mayıs-ağustos arası yüzde 1, Eylül 2018 sonrası yüzde 1.5'lik artış yapıldı. 1 Ocak 2018'de de tek seferlik yüzde 5'lik zam eklendi.

EN UYGUNU 7'İNCİ BASAMAK

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp sigorta yaptıranlar 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. Sistem kaza yapmayan sürücüyü ödüllendirirken sık kaza yapanı cezalandırıyor. Yeni sistem buna ek olarak sık trafik cezası alanı da cezalandıracak. Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4. basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor. Bu durumda fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPMAYANA CEZA

Zorunlu trafik sigortası olmayan ya da süresi sona ermiş araçlar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenecek şekilde işlem yapılır (bağlanır). Her araç sahibi zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden yeniletmekten sorumludur.

Zorunlu olan bu sigortayı yaptırmayanların araçları trafik şubelerinin otoparklarına alınır. Yani bir ceza ödeyerek yola devam etmek mümkün değildir. Araç anında trafikten men edilir. Bunun sonrasında aracı geri almak pek kolay değildir. Aracı almak için trafik sigortasının mutlaka yapılması gerekir. Aracın bulunduğu otoparka gidilerek görevli memurlara durum haber verilir. Belgenin tebliğ edilmesi şarttır. Bundan sonra da araç sigortasız olarak trafiğe çıktığı için para cezası ödenir. Aracın otoparkta kaldığı her gün için de otoparka ücret ödenmesi gerekmektedir.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEYİ KAPSAR?

Trafik sigortası, zorunlu sigorta kapsamında yer alan değerli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanabilmek için zorunlu trafik sigortası teminatlarını bilmeniz gerekir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında her araç için teminatlar aynıdır ancak teminat limitleri araç türlerine göre değişir. Zorunlu trafik sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir: Kişi başına vefat ve tedavi: Bir hasar durumunda her bir üçüncü kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını poliçede yazan limitlerle karşılar.

Kaza başına vefat ve tedavi: Bir hasar durumunda tüm üçüncü kişilerin vefat ve tedavi masraflarının toplamını poliçede yazan limitlerle karşılar.

Araç ve kaza başına maddi hasar: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları poliçede yazan limitlerle karşılar.