Özel Tüketim Vergisi indirimi sonrası otomobil fiyatlarında 15 puanlık indirim gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde istediği aracı satın almak isteyen kişiler için bankalar tarafından birçok kredi paketi hazırlanmış durumdadır. Bankalardan kimisi uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kişilere hizmet sunarken, bir kısmı da faizsiz araba almak isteyen kişiler için kampanya sunmaktadır. İşte 2019 sıfır araç otomobil kampanyaları Nisan ayı güncel araba kampanyaları ve en ucuz otomobiller