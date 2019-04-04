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  • 04.04.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 14:50

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Özel Tüketim Vergisi indirimi sonrası otomobil fiyatlarında 15 puanlık indirim gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde istediği aracı satın almak isteyen kişiler için bankalar tarafından birçok kredi paketi hazırlanmış durumdadır. Bankalardan kimisi uygun oranları ve uzun vade seçenekleri ile kişilere hizmet sunarken, bir kısmı da faizsiz araba almak isteyen kişiler için kampanya sunmaktadır. İşte ve en ucuz otomobiller


30 Haziran 2019'a kadar sürecek olan ÖTV indirimi için otomotiv şirketleri fiyatlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor.
Nisan ayı itibariyle bazı otomotiv şirketleri fiyat ayarlamalarında bulundu. Her yıl olduğu gibi bu yılda satış hedeflerini üst seviyeye çıkarmak isteyen bir çok otomobil firması 2019 yılına da tüketicileri cezbeden kampanyalarla girişi yaptı. Peşin fiyatına sıfır faiz şimdi al 1 yıl sonra öde gibi bir çok farklı satış statejisini benimseyen otomobil üreticileri ekonomide etkin rol oynuyor.İşte 2019 sıfır araç otomobil kampanyaları Nisan ayı güncel araba kampanyaları ve en ucuz otomobiller..

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