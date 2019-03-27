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  • 28.03.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 06:46

'ndan na ilişkin yeni düzenleme

(), nın düşürülmesi ile ilgili yasal düzenlemeyi onayladı. Düzenlemeye göre emisyon salınımları 2030 yılına kadar lerde yüzde 37,5, ağır vasıtalarda yüzde 31'e düşürülecek.

Resmen onaylandı! 2030 yılına kadar...

Strazburg'da toplanan Genel Kurulu, ağır vasıtaların ve lerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63'e karşı 521 oyla kabul etti.

Buna göre, yeni otomobiller için 2030'da, 2021 yılı seviyelerinin yüzde 37,5 altına, kamyonlar için de yüzde 31 altına düşürülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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