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II. geliyor

Bugatti’nin efsanevi yarış otomobili ‘’, çocukların da kullanabileceği elektrikli bir model olarak geri dönüyor.

Bugatti Baby II. geliyor
BUGATTI'den çılgın otomobil. Eğer zenginseniz artık hem kendinize hem de çocuğunuza Bugatti alabilirsiniz. Bugatti, kuruluşunun 110. yılı için geliştirdiği bu aracı tasarlarken efsanevi otomobili Bugatti Type 35'ten ilham aldı. olarak da bilinen yarış arabasının bu elektrikli reenkarnasyonu, orijinal aracın dörtte üçü boyutlarında. Fiyatı ise 33 bin dolar (180 bin TL). Aracın ismi ise Bugatti Baby II oldu. Aracın iki modu bulunuyor: Çocuk ve yetişkin. Çocuk modunda en yüksek hızı 20 kilometre olurken yetişkin modunda hızı saatte 45 kilometreyi buluyor. Aracın içi, orijinal tasarıma uygun yapıldı.

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