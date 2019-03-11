Cenevre’de gövde gösterisi

Automobili Pininfarina dünyanın ilk elektrikli yüksek performans otomobili olduğunu belirttiği Battista'yı Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Şirket, aracın 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında çıktığını ve bu performansıyla Formula 1 araçlarını dahi geride bıraktığını açıkladı. 12 saniyede 300 km hıza ulaştığı belirtilen araç, tek şarjla 450 kilometre yol katedebiliyor. Araç her aks başındaki birer adet yani toplamda 2 adet elektrik motoru sayesinde 1900 beygir güç ve 2.300 Nm tork üretiyor. 2020 yılında piyasaya sürülecek Araç için hedeflenen üretim miktarı ise 150 adet. Aracın fiyatının 2.6 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.
Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Cenevre Fuarı'nın en etkileyici otomobillerinden biri Bugatti La Voiture Noire oldu. Fransızca 'siyah araba' ismini taşıyan otomobil, 16.7 milyon euroya (yaklaşık 102.3 milyon lira) satılarak dünyanın en pahalı otomobili ünvanını kazandı. Sadece 1 adet üretilen aracı kimin aldığı açıklanmadı. La Voiture Noire'in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş. Marka, tasarımda 1936'da üretilen Type 57 SC Atlantic'ten esinlenildiğini söylüyor. Araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanılıyor. Bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Cenevre Fuarı'nın en etkileyici otomobillerinden biri Bugatti La Voiture Noire oldu. Fransızca 'siyah araba' ismini taşıyan otomobil, 16.7 milyon euroya (yaklaşık 102.3 milyon lira) satılarak dünyanın en pahalı otomobili ünvanını kazandı. Sadece 1 adet üretilen aracı kimin aldığı açıklanmadı. La Voiture Noire'in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş. Marka, tasarımda 1936'da üretilen Type 57 SC Atlantic'ten esinlenildiğini söylüyor. Araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanılıyor. Bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
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