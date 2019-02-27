Alman otomobil devi Volkswagen (VW),hali hazırda birçok pazarda sattığı Jetta modelini Çin'de tek başına bir marka haline getirdi.

Ülkedeki genç kullanıcıları hedefleyen VW, bu amaç doğrultusuna yeni markası Jetta'nın modelleri için diğer markalarında daha düşük bir etiket fiyatı belirledi. Yapılan açıklamaya göre, Jetta'nın VW'nin Çin'deki giriş seviye markası olacağı belirtildi.

Jetta'nın genç kullanıcılar haricinde, Çin'de yerel markaları tercih eden kitleyi de hedeflediği kaydedildi. VW kaynakları, Jetta'nın yıl sonuna kadar Çin'de 200 bayiye ulaşacağını bildirdi.