SEAT'tan yeni otomobil markası! İşte Cupra Formentor'un özellikleri

Seat'ın yeni otomobil markası Cupra'nın Cupra Formentor olarak adlandıdığı konsept ortaya çıktı.Cupra Formentor'un dünya gösterimi Cenevre Otomobil fuarında yapılacak. Peki, Cupra Formentor'un motor ve donanmı özellikleri neler olacak? Cupra Formentor ne zaman yollara çıkacak. İşte Cupra Formentor'dan ayrıntılar...