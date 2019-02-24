Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 24.02.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 16:39

'tan yeni otomobil markası! İşte 'un özellikleri

İspanyol otomotiv devi 'tan ayrılarak bağımsız bir marka olan Cupra, yepyeni bir SUV ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Concept isimli otomobil ile araç tutkunlarını selamlayacak olan marka, aracı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. İşte Cupra Formentor'un özellikleri...

SEAT'tan yeni otomobil markası! İşte Cupra Formentor'un özellikleri

Seat'ın yeni otomobil markası Cupra'nın Cupra Formentor olarak adlandıdığı konsept ortaya çıktı.Cupra Formentor'un dünya gösterimi Cenevre Otomobil fuarında yapılacak. Peki, Cupra Formentor'un motor ve donanmı özellikleri neler olacak? Cupra Formentor ne zaman yollara çıkacak. İşte Cupra Formentor'dan ayrıntılar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerOtomobil HaberleriSEAT'tan yeni otomobil markası! İşte Cupra Formentor'un özellikleri
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar