Seat'ın yeni otomobil markası Cupra'nın Cupra Formentor olarak adlandıdığı konsept ortaya çıktı.Cupra Formentor'un dünya gösterimi Cenevre Otomobil fuarında yapılacak. Peki, Cupra Formentor'un motor ve donanmı özellikleri neler olacak? Cupra Formentor ne zaman yollara çıkacak. İşte Cupra Formentor'dan ayrıntılar...
SEAT'tan yeni otomobil markası! İşte Cupra Formentor'un özellikleri
İspanyol otomotiv devi SEAT'tan ayrılarak bağımsız bir marka olan Cupra, yepyeni bir SUV ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Cupra Formentor Concept isimli otomobil ile araç tutkunlarını selamlayacak olan marka, aracı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. İşte Cupra Formentor'un özellikleri...
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