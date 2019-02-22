Edinilen bilgiye göre Sakarya'da yurt dışından yasa dışı yollarla getiren araçların şase numaralarını değiştirerek satıldığı bilgisi üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirdikleri lüks araçları Sakarya ve Türkiye genelinde kaza yapan, yanan ve pert araçların şase numaları ile değiştirerek vatandaşlara satan grubu tespit etti.
Tespit üzerine başlatılan operasyonda O.Ç. (59), S.Ç. (51), C.Y. (50) ve T.Ç. (29) isimli şüpheliler ekiplerce takibe alındı. Uzun süren takip sonrası yurt dışından getirdikleri ve satıldığı tespit edilen 15 lüks aracın izine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla araçları ele geçirdi.
Daha sonrasında şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise O.Ç., S.Ç., C.Y. ve T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobil alacaklar bu habere dikkat! Türkiye genelinde takip edip...
Sakarya'da yurt dışından otomobil getirerek şase numarasını değiştiren ardından bu araçları satışa sunan gruba yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. 15 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Sakarya'da yurt dışından yasa dışı yollarla getiren araçların şase numaralarını değiştirerek satıldığı bilgisi üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirdikleri lüks araçları Sakarya ve Türkiye genelinde kaza yapan, yanan ve pert araçların şase numaları ile değiştirerek vatandaşlara satan grubu tespit etti.
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