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  • 19.02.2019 02:10
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 02:11

'yi şoke eden gelişme! Kapatıyor...

Japon şirketi 'nın 'deki üretim tesisini kapatma kararı aldığı bildirildi. Honda'nın Swindon'daki üretim tesisinde yılda yaklaşık 160 bin Honda  Civic model aracın üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı () ve ABD'ye ihraç  ediliyor.

İngiltere'yi şoke eden gelişme! Kapatıyor...

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan herde, 'nın, 'nin güneybatısındaki Swindon'daki üretim tesisinin 2022'de kapatılmasına karar verdiği belirtildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Justin Tomlinson'a dayandırılan haberde, üretim tesisinin kapatılmasının yaklaşık 3 bin 500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacağı kaydedildi. 'in, Honda'nın resmi açıklamasının ardından değerlendirmede bulunacağı açıklandı.

Ülkenin önde gelen sendikalarından Unite'ın temsilcisi Des Quinn, "İngiltere'de son 20 yıldır endüstrisi imalat sanayisinin mücevheri durumundaydı. Şu anda Başbakan May'in sabit tutumu nedeniyle oluşan kaosunun yarattığı belirsizlikle düşüşte." yorumunu yaptı.

Honda'nın Swindon'daki üretim tesisinde yılda yaklaşık 160 bin Honda Civic model aracın üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı (AB) ve ABD'ye ihraç ediliyor.

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