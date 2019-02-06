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  • 06.02.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 12:51

2020 makyajlandı! Neler değişti? Özellikleri neler?

'ın Avrupa versiyonu makyajlandı ve yepyeni versiyonuyla geliyor. Peki, Volkswagen Passat'ın motor ve donanım özellikleri neler? Volkswagen Passat'ta neler değişti? İşte Passat hakkında ayrıntılar...

Station wagon Variant ve sağlam karakterli Alltrack paketleriyle birlikte tanıtılan D-sedan, dışarıdan pek farklı durmasa da özellikle yeni teknolojileriyle geçtiğimiz günlerde tazelenen Ford Mondeo, Opel Insignia, kuzeni Skoda Superb, Renault Talisman, Mazda6 gibi modellerle daha iyi mücadele etmeye çalışacak.

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