Station wagon Variant ve sağlam karakterli Alltrack paketleriyle birlikte tanıtılan D-sedan, dışarıdan pek farklı durmasa da özellikle yeni teknolojileriyle geçtiğimiz günlerde tazelenen Ford Mondeo, Opel Insignia, kuzeni Skoda Superb, Renault Talisman, Mazda6 gibi modellerle daha iyi mücadele etmeye çalışacak.