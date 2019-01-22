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  • 22.01.2019 18:46

'dan flaş karar! 200 bin otomobili geri çağırdı...

, ’te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

Dev şirketten flaş karar! 200 bin otomobili geri çağırdı...

devlet televizyonu, İsveç'te satılan otomobillerin yakıt hortumlarında yapılan bir yanlış nedeniyle 200 bin otomobilin geri çağrıldığını duyurdu. Volvo Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf, "Firmamız güvenlik önlemi olarak 2015/ 2016 yılında satılan 11 farklı modeli geri çağırdı. Müşterilerimizin Volvo otomobilleri satan firmalarla iletişime geçmelerini öneriyoruz" dedi.

Araçların geri çağrılmasının Volvo'ya ne kadar paraya mal olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

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