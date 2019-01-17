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  • 17.01.2019 14:37
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 15:00

Egzoz ölçümleri artık 'ağır kusur' olmaktan çıkarıldı

tarafından yapılan düzenlemeye göre, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi.

Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılmıyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı. TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.

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