Volkswagen AB, ABD'de Ford Motor ile birlikte elektrikli otomobilüretmek için yeni bir fabrika kuracak. Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinde kurulacak yeni fabrika için 800 milyon dolar yatırım yapılacak.

Detroit Auto Show sırasında yapılan açıklamaya göre kurulacak fabrika 1000 kişiye istihdam sağlayacak ve 2022 yılında üretime geçecek.