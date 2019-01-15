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  • 15.01.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 11:55

'den ABD'ye elektrikli yatırımı

Alman otomotiv devi , ABD'ye elektrikli tesisi kuracak. 800 milyon dolara mal olması beklenen tesisin 2022 yılında açılacağı belirtildi.

Dünya devinden 800 milyon dolarlık yatırım

AB, ABD'de Ford Motor ile birlikte elektrikli üretmek için yeni bir fabrika kuracak. Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinde kurulacak yeni fabrika için 800 milyon dolar yatırım yapılacak.

Detroit Auto Show sırasında yapılan açıklamaya göre kurulacak fabrika 1000 kişiye istihdam sağlayacak ve 2022 yılında üretime geçecek.

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