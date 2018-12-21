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  • 21.12.2018 15:19
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 15:27

Alman otomotiv devi 'e 212 bin kişiden dava

Dünyanın en büyük üreticilerinden , 2015 yılından sonra ürettiği 2,5 milyon dizel araçta emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesi ile 212 bin kişi tarafından mahkemeye verildi.

Alman üreticisi 'in 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon dizel araçta emisyon değerlerini manipüle ettiği iddia edildi.

"ARAÇ SAHİPLERİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK"
Federal Adalet Bürosu, Volkswagen'e karşı açılan davada 30 bin başvurunun yeterli olabileceği fakat mahkemeye başvuranların 7 kat fazla olduğunu açıkladı. Federal Tüketiciler Federasyonu'nun Aralık ayının başında başlattığı hukuk mücadelesi için araç sahiplerinden ücret alınmayacağı duyuruldu.

Volkswagen, Audi, Skoda veya Seat marka araçlarda emisyon değerlerinin manipüle edildiği ve araç sahiplerinin maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan davanın Volkswagen'e pahalıya mal olacağı belirtiliyor.

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