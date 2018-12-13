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  • 13.12.2018 14:46
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 14:47

ortaya çıktı! İşte yeni 'ın ilk görselleri

Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden 'in en çok tutulan modellerinden olan 'ın yeni görselleri ortaya çıktı. İşte ile ilgili detaylar...

2019 Volkswagen Passat ortaya çıktı

T-ROC ve T-CROSS modelleri ile suv segmentindeki varlığını genişleten Alman marka, D segmentinin en çok tercih edilen modellerinden birisi olan Passat'ın yeni nesli üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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