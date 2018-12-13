T-ROC ve T-CROSS modelleri ile suv segmentindeki varlığını genişleten Alman marka, D segmentinin en çok tercih edilen modellerinden birisi olan Passat'ın yeni nesli üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
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T-ROC ve T-CROSS modelleri ile suv segmentindeki varlığını genişleten Alman marka, D segmentinin en çok tercih edilen modellerinden birisi olan Passat'ın yeni nesli üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
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