Üç kapılı gövde stili ile dikkat çeken otomobilin, ince farlara ve keskin bir C sütununa sahip olacağı anlaşılabiliyor. Bunun dışında görselde aracın arka spoyleri ve ön farlardan arka farlara kadar uzanan tasarım çizgisi fark edilebiliyor. Eskiz, otomobilin yenilenen genel silueti hakkında fikir veriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.