Üç kapılı gövde stili ile dikkat çeken otomobilin, ince farlara ve keskin bir C sütununa sahip olacağı anlaşılabiliyor. Bunun dışında görselde aracın arka spoyleri ve ön farlardan arka farlara kadar uzanan tasarım çizgisi fark edilebiliyor. Eskiz, otomobilin yenilenen genel silueti hakkında fikir veriyor.