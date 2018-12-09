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  • 09.12.2018 11:49

2019 Golf'ten ilk fotoğraf! Yeni nasıl görünecek?

Dünyanın en çok satan otomobil markalarından olan 'in en beğenilen modellerinden olan Golf hakkında, Wolfsburg'da düzenlenen Volkswagen Markası Yıllık Oturumu sırasında bazı detaylar paylaşıldı. İşte 2019 'ün tasarımı ve detaylar...

Alman devinin yeni modelinden ilk fotoğraf geldi

Üç kapılı gövde stili ile dikkat çeken otomobilin, ince farlara ve keskin bir C sütununa sahip olacağı anlaşılabiliyor. Bunun dışında görselde aracın arka spoyleri ve ön farlardan arka farlara kadar uzanan tasarım çizgisi fark edilebiliyor. Eskiz, otomobilin yenilenen genel silueti hakkında fikir veriyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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