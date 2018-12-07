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  • 07.12.2018 12:47
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 13:05

3008'e 100.000 kilometre testi! İşte ortaya çıkan sonuç...

Hiçbir bu kadar ileri gitmedi mottosuyla tanıtılan ve globalde bu iddiasını 47 ödül ile taçlandıran SUV 3008 büyük bir başarıya imza attı. , 100.000 kilometre dayanıklılık testine girdi. İşte ortaya çıkan sonuç...

İşte 100.000 kilometre testinden çıkan sonuç...

47 ödül birden alan Peugeot SUV 3008, Türkiye'de de başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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