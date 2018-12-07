PeugeotSUV 3008'e 100.000 kilometre testi! İşte ortaya çıkan sonuç...
Hiçbir SUV bu kadar ileri gitmedi mottosuyla tanıtılan ve globalde bu iddiasını 47 ödül ile taçlandıran Peugeot SUV 3008 büyük bir başarıya imza attı. Peugeot SUV 3008, 100.000 kilometre dayanıklılık testine girdi. İşte ortaya çıkan sonuç...
47 ödül birden alan Peugeot SUV 3008, Türkiye'de de başarılarını sürdürmeye devam ediyor.
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