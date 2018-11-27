LIDAR, yani lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji, yeni nesil yapay zekaya sahip araçlarda yayaların hareketlerini tespit etmek için kullanılacak.
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LIDAR, yani lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji, yeni nesil yapay zekaya sahip araçlarda yayaların hareketlerini tespit etmek için kullanılacak.
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