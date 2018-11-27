Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 28.11.2018 07:31

'dan kazaları azaltacak yenilik

ve LUMINAR, yüksek çözünürlüklü LIDAR sistemi ile yapay zekalı araçların yayaların hareketlerini önceden tahmin edebileceğini LA Show'da duyurdu. Bu teknoloji ile kazaların azaltılması hedefleniyor.

LIDAR, yani lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji, yeni nesil yapay zekaya sahip araçlarda yayaların hareketlerini tespit etmek için kullanılacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerOtomobil HaberleriVolvo'dan kazaları azaltacak yenilik
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar