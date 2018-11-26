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  • 26.11.2018 16:57

Toyota ve PSA'dan flaş karar: O modellerin üretimini durduruyorlar

Otomotiv devlerinden Toyota ve PSA bazı modellerinin üretimini durdurma kararı aldı.

Otomotiv devinden flaş karar! Üretimi durduruyorlar

Fransız gazete Les Echos'ta çıkan habere göre Toyota ve PSA, Çek Cumhuriyeti'ndeki Kolin fabrikasını da satın alacak ve üretimleri burada yapacaklar.

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