Toyota ve PSA'dan flaş karar: O modellerin üretimini durduruyorlar

Fransız gazete Les Echos'ta çıkan habere göre Toyota ve PSA, Çek Cumhuriyeti'ndeki Kolin fabrikasını da satın alacak ve üretimleri burada yapacaklar.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Fransız gazete Les Echos'ta çıkan habere göre Toyota ve PSA, Çek Cumhuriyeti'ndeki Kolin fabrikasını da satın alacak ve üretimleri burada yapacaklar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.