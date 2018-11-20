Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? sorusu son günlerde sürücüler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Zorlu kış aylarının gelmesiyle birlikte zorunlu olan kış lastiği uygulaması ile ilgili birçok konuda internet üzerinde arama yapılıyor. Sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği takmayana ceza var mı? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? sorularına cevap arıyor. İşte zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili bilmeniz gerekenler...