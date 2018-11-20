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  • 20.11.2018 15:15

2018 ne zaman başlayacak? Kış lastiği nasıl takılır?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte her sene olduğu gibi bu yıl da na geçilecek. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu zorunluluk nedeniyle sürücüler son günlerde zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili internet üzerinde arama yapmaya başladı. Şoförler arasında en çok kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği nasıl takılır? Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte 2018 kış lastiği uygulaması ile ilgili son detaylar...

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? sorusu son günlerde sürücüler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Zorlu kış aylarının gelmesiyle birlikte zorunlu olan kış lastiği uygulaması ile ilgili birçok konuda internet üzerinde arama yapılıyor. Sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği takmayana ceza var mı? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? sorularına cevap arıyor. İşte zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

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