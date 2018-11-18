Alman otomotiv Volkswagen, elektrikli araç üretimine odaklandı. Sıfır emisyonlu araç üretimine hazırlanmak isteyen firma, otomobil üretim faaliyetlerini ve üretim kapasitesini gözen geçiriyor.



Öyle ki, Volkswagen tarafından dün yapılan açıklamada, Emden ve Hanover tesislerinin 2022 yılına kadar elektrikli araç üretim fabrikalarına dönüştürüleceğini belirtildi.