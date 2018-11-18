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  • 18.11.2018 17:11

için iddiası! Üretim yeri değişiyor mu?

Dünyanın en büyük araba üreticilerinden olan 'in sevilen modeli ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Passat'ın üretim yerinin değişeceği iddia edilirken, yeni üretim yeri ile ilgili de ayrıntılara yer verildi.

Volkswagen için Passat iddiası

Alman otomotiv Volkswagen, elektrikli araç üretimine odaklandı. Sıfır emisyonlu araç üretimine hazırlanmak isteyen firma, otomobil üretim faaliyetlerini ve üretim kapasitesini gözen geçiriyor.

Öyle ki, Volkswagen tarafından dün yapılan açıklamada, Emden ve Hanover tesislerinin 2022 yılına kadar elektrikli araç üretim fabrikalarına dönüştürüleceğini belirtildi.

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