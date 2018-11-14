2019 Yeni Ford Focus artık Türkiye yollarında! Yeni Ford Focus'un dizel ve benzinli modellerinin fiyatı ne kadar? Heyecanla beklenen Yeni Ford Focus artık Türkiye yollarında! Peki, 2019 Ford Focus'ın dizel ve benzinli modellerinin fiyatı ne kadar? Yeni Ford Focus'un motor ve donanım özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Merakla beklenen kompakt hatchback Türkiye'ye giriş yaptı. Ford'un C2 platformuna taşınan araç, daha dayanıklı ve aerodinamik bir yapıya kavuşmuş durumda.



İşte 2019 Ford Focus hakkında ayrıntılar ve otomobilin fiyatı... HABERİN DEVAMI

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