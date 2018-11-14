2019 Yeni Ford Focus artık Türkiye yollarında! Yeni Ford Focus'un dizel ve benzinli modellerinin fiyatı ne kadar?

Merakla beklenen kompakt hatchback Türkiye'ye giriş yaptı. Ford'un C2 platformuna taşınan araç, daha dayanıklı ve aerodinamik bir yapıya kavuşmuş durumda.
İşte 2019 Ford Focus hakkında ayrıntılar ve otomobilin fiyatı...
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Merakla beklenen kompakt hatchback Türkiye'ye giriş yaptı. Ford'un C2 platformuna taşınan araç, daha dayanıklı ve aerodinamik bir yapıya kavuşmuş durumda.
İşte 2019 Ford Focus hakkında ayrıntılar ve otomobilin fiyatı...
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