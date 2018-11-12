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  • 12.11.2018 10:50

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bunu yapmayana ceza yolda

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerini yakından ilgilendiren uygulamasına geçiş için de günler kaldı. Türkiye ler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araç sahiplerini uyararak zorunlu takmayan şoförlere 625 lira idari uygulanacağını dile getirdi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi. Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda zorunlu olduğunu belirten Apaydın, "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir" dedi.

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