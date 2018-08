Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de

'in Türkiye 'de en fazla satılan model ailesi olan C Serisi kapsamlı şekilde yenilenmesinin ardından'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sedan, Coupe ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Üretiminin 5. yılında kapsamlı olarak yenilenen C Serisi, görsel açıdan ağırlıklı olarak yeni farları ve arka aydınlatma grubu ile fark ediliyor.