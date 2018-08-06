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Yeni Mercedes-Benz C Serisi ’de

Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
Mercedes-Benz'in 'de en fazla satılan model ailesi olan C Serisi kapsamlı şekilde yenilenmesinin ardından 252 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sedan, Coupe ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Üretiminin 5. yılında kapsamlı olarak yenilenen C Serisi, görsel açıdan ağırlıklı olarak yeni farları ve arka aydınlatma grubu ile fark ediliyor.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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