Mercedes-Benz'in Türkiye'de en fazla satılan model ailesi olan C Serisi kapsamlı şekilde yenilenmesinin ardından 252 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sedan, Coupe ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Üretiminin 5. yılında kapsamlı olarak yenilenen C Serisi, görsel açıdan ağırlıklı olarak yeni farları ve arka aydınlatma grubu ile fark ediliyor.
Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
Etiketler: Türkiye
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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