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Vw ticarı araç’ta indirim fırsatı

Vw ticarı araç’ta indirim fırsatı
Volkswagen Ticari Araç, yeni kampanyasında Caddy, Transporter Pick-up ve Amarok modellerinde sınırlı sayıda araç için fırsaar sunuyor. 15 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında bu modellerin belirli versiyonlarında yüzde 15'e varan özel indirimler sunuluyor. 3.0 litre V6 TDI 204 PS manuel vitesli modeli 28 bin TL'ye varan indirim fırsatı ile alınabiliyor.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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