Volkswagen Ticari Araç, yeni kampanyasında Caddy, Transporter Pick-up ve Amarok modellerinde sınırlı sayıda araç için fırsatlar sunuyor. 15 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında bu modellerin belirli versiyonlarında yüzde 15'e varan özel indirimler sunuluyor. Amarok Highline 3.0 litre V6 TDI 204 PS manuel vitesli modeli 28 bin TL'ye varan indirim fırsatı ile alınabiliyor.
Vw ticarı araç’ta indirim fırsatı
Etiketler: Volkswagen Ticari Araç , Transporter Pick-up , Amarok Highline , TL
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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