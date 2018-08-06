Shell, 2 Eylül'e kadar sürecek kampanyasında Türkiye genelindeki anlaşmalı istasyonlarda Shell ClubSmart kart ile tek seferde yapılacak 60 TL ve üzeri Shell Autogas alımlarında 5 TL değerinde 500 Smart puan hediye ediyor. Kampanyaya mesajla ya da internetten başvurarak katılmak mümkün. Bir müşteri en fazla 7 kez kampanyadan faydalanabilecek. Kazanılan puanlar 7 Eylül'de ClubSmart kartlarına yüklenecek. Puanların son kullanım tarihi ise 30 Eylül.
Shell’den LPG kampanyası
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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