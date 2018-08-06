Yol Durumu
  1. Bmw i8 roadster satışa sunuldu

Shell’den LPG kampanyası

Shell’den LPG kampanyası
Shell, 2 Eylül'e kadar sürecek kampanyasında genelindeki anlaşmalı istasyonlarda Shell ClubSmart kart ile tek seferde yapılacak 60 ve üzeri Shell Autogas alımlarında 5 TL değerinde 500 Smart puan hediye ediyor. Kampanyaya mesajla ya da internetten başvurarak katılmak mümkün. Bir müşteri en fazla 7 kez kampanyadan faydalanabilecek. Kazanılan puanlar 7 'de ClubSmart kartlarına yüklenecek. Puanların son kullanım tarihi ise 30 Eylül.
Etiketler: , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar