Yol Durumu
  1. Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
  2. Otomotiv sektöründe ihracat rakamları yükseldi

Elektrikli e hazır

Yerli üretici Karsan’ın ile yaptığı elektrik motorlu araç işbirliği anlaşması sonucu geliştirilen , e hazır hale geldi. Karsan’ın hedefi Avrupa ve pazarı...

Elektrikli Karsan Jest seri üretime hazır
Karsan'ın elektrik motorlu araçlar için ile gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric, 'nın Münih şehrinde bulunan Maisach Pisti'nde BMW mühendisleri tarafından kapsamlı bir teste tabi tutuldu. Karsan Jest Electric, burada yapılan testler ve karşılıklı görüşmeler sonucunda BMW tarafından tam not aldı.



SİPARİŞ ALINIYOR
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Jest Electric'in, kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çekti. BMW işbirliğini bir sonraki adıma taşımak istediklerini belirten Arpacıoğlu, ", gerçekleştirilen testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Almanya'da taşımacılık yapan şirketlerle de görüşmeler yaptık. Jest Electric'i Avrupa ve pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz" dedi.



Jest Electric'in, Hannover Fuarı'nda sergilendikten hemen sonra e geçeceğini anlatan Arpacıoğlu, "Kısa süre önce başlattığımız road show kapsamında Jest Electric, seri üretime geçmeden sipariş almaya başladı. Portekiz'den 2, Slovakya'dan ise 1 adet sipariş aldık" bilgisini verdi. Jest Electric'te görev yapan BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW/saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km'ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1.2 saatte şarj olabiliyor. geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.




HALİT BOLKAN
Etiketler: , , , , , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar