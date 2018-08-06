Elektrikli Karsan Jest seri üretime hazır

Karsan'ın elektrik motorlu araçlar için BMW ile gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric, Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Maisach Pisti'nde BMW mühendisleri tarafından kapsamlı bir teste tabi tutuldu. Karsan Jest Electric, burada yapılan testler ve karşılıklı görüşmeler sonucunda BMW tarafından tam not aldı.
SİPARİŞ ALINIYOR
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Jest Electric'in, kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çekti. BMW işbirliğini bir sonraki adıma taşımak istediklerini belirten Arpacıoğlu, "Jest Electric, gerçekleştirilen testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Almanya'da taşımacılık yapan şirketlerle de görüşmeler yaptık. Jest Electric'i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz" dedi.
Jest Electric'in, Hannover Fuarı'nda sergilendikten hemen sonra seri üretime geçeceğini anlatan Arpacıoğlu, "Kısa süre önce başlattığımız road show kapsamında Jest Electric, seri üretime geçmeden sipariş almaya başladı. Portekiz'den 2, Slovakya'dan ise 1 adet sipariş aldık" bilgisini verdi. Jest Electric'te görev yapan BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW/saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km'ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1.2 saatte şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.
HALİT BOLKAN
SİPARİŞ ALINIYOR
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Jest Electric'in, kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çekti. BMW işbirliğini bir sonraki adıma taşımak istediklerini belirten Arpacıoğlu, "Jest Electric, gerçekleştirilen testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Almanya'da taşımacılık yapan şirketlerle de görüşmeler yaptık. Jest Electric'i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz" dedi.
Jest Electric'in, Hannover Fuarı'nda sergilendikten hemen sonra seri üretime geçeceğini anlatan Arpacıoğlu, "Kısa süre önce başlattığımız road show kapsamında Jest Electric, seri üretime geçmeden sipariş almaya başladı. Portekiz'den 2, Slovakya'dan ise 1 adet sipariş aldık" bilgisini verdi. Jest Electric'te görev yapan BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW/saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km'ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1.2 saatte şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.
HALİT BOLKAN
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