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Bmw i8 roadster satışa sunuldu

Bmw i8 roadster satışa sunuldu
BMW'nin menzil uzatıcılı hibrit süper spor otomobili i8'in üstü açılabilen Roadster versiyonu 'de de satışa sunuldu. 3 farklı donanım paketiyle gelen i8 Roadster'in anahtar teslimi satış fiyatı 1 milyon 383 bin 700 TL'den başlıyor. Engine of the Year ödüllü motor 374 HP güç ve 570 Nm tork üretirken, otomobil 0'dan 100 km'ye 4.6 saniyede ulaşıyor.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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