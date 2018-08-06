BMW'nin menzil uzatıcılı hibrit süper spor otomobili i8'in üstü açılabilen Roadster versiyonu Türkiye'de de satışa sunuldu. 3 farklı donanım paketiyle gelen i8 Roadster'in anahtar teslimi satış fiyatı 1 milyon 383 bin 700 TL'den başlıyor. Engine of the Year ödüllü motor 374 HP güç ve 570 Nm tork üretirken, otomobil 0'dan 100 km'ye 4.6 saniyede ulaşıyor.
Bmw i8 roadster satışa sunuldu
Etiketler: Türkiye
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
- Bunu yapan kaskodan yararlanamayacak
- Motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı
- Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.