Motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı

Ocak-haziran döneminde 536 bin 916 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,78 artarak 21 milyon 643 bin 213'ten 22 milyon 679 bin 584'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.