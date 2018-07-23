Yol Durumu
  1. Rekor kırdı

Yeni 6 eylül’de geliyor

ve teknik olarak yenilenen 6, yollarda kendini özel hissetmek isteyenler için çok iyi bir alternatif

Yeni Mazda 6 eylül’de geliyor
Mazda'nın orta sınıftaki temsilcisi olan 6, önemli görsel ve teknik yenilemelerle yola çıkıyor. Yollardaki en şık otomobillerden biri olan 6, yenilenmiş haliyle Eylül ayında 271 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla 'de satışa sunulacak. olarak burun kısmında, farlar, ızgara ve tamponun yeni tasarımı fark ediliyor. Izgaradan gelen krom çıta artık farın altına giriyor. Arkada da stop lambaları ve tampon yenilenmiş. İç mekandaki yenileme ise 'baştan aşağı' tanımını hak ediyor. Orta konsolun artık düz bir izlemesi daha geniş iç mekan algısına yardımcı oluyor. Farklı malzemelerle lüks hissi de artırılmış. Mazda 6'nın iç mekanı da artık daha sessiz. Mazda 6'da kullanılan 2.0 litrelik benzinli motorda da iyileştiwvrmeler yapılarak hem yeni derye girecek olan WLTP/RDE ile Euro6d Temp yakıt tüketimi ve emisyon normlarına uygun hale getirilmiş. Düşük devirlerde tork üretimi yüzde 6.3 oranında artırılan 165 HP'lik motorun maksimum torkuysa 213 Nm.

HALİT BOLKAN
Etiketler: , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ