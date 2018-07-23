Yeni Mazda 6 eylül’de geliyor

Mazda'nın orta sınıftaki temsilcisi olan 6, önemli görsel ve teknik yenilemelerle yola çıkıyor. Yollardaki en şık otomobillerden biri olan Mazda 6, yenilenmiş haliyle Eylül ayında 271 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak. Tasarım olarak burun kısmında, farlar, ızgara ve tamponun yeni tasarımı fark ediliyor. Izgaradan gelen krom çıta artık farın altına giriyor. Arkada da stop lambaları ve tampon yenilenmiş. İç mekandaki yenileme ise 'baştan aşağı' tanımını hak ediyor. Orta konsolun artık düz bir izlemesi daha geniş iç mekan algısına yardımcı oluyor. Farklı malzemelerle lüks hissi de artırılmış. Mazda 6'nın iç mekanı da artık daha sessiz. Mazda 6'da kullanılan 2.0 litrelik benzinli motorda da iyileştiwvrmeler yapılarak hem yeni derye girecek olan WLTP/RDE ile Euro6d Temp yakıt tüketimi ve emisyon normlarına uygun hale getirilmiş. Düşük devirlerde tork üretimi yüzde 6.3 oranında artırılan 165 HP'lik motorun maksimum torkuysa 213 Nm.
HALİT BOLKAN
HALİT BOLKAN
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