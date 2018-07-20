Porsche'un tüm spor sürüş özelliğini barındırırken, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera modeli olan Sport Turismo, Porsche showroomlarında yerini aldı. 285 bin eurodan (yaklaşık 1.6 milyon lira) başlayan fiyatlarla sunulan Yeni Panamera 4 Sport Turismo, sürekli 4 tekerden çekiş sistemine sahip 3.0 litrelik motoruyla, 450 nm tork üretirken, 330 HP'lik gücüyle sıfırdan 100 km hıza 5.5 saniyede çıkıyor. Araç geniş bagaj kapağına, artırılmış bagaj bölmesi alanına sahip.
1.6 milyona yola çıktı
Etiketler: Sport Turismo , Porsche
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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