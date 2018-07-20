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1.6 milyona yola çıktı

1.6 milyona yola çıktı
'un tüm spor sürüş özelliğini barındırırken, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera modeli olan , Porsche showroomlarında yerini aldı. 285 bin eurodan (yaklaşık 1.6 milyon lira) başlayan fiyatlarla sunulan Yeni Panamera 4 Sport Turismo, sürekli 4 tekerden çekiş sistemine sahip 3.0 litrelik motoruyla, 450 nm tork üretirken, 330 HP'lik gücüyle sıfırdan 100 km hıza 5.5 saniyede çıkıyor. Araç geniş bagaj kapağına, artırılmış bagaj bölmesi alanına sahip.
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