Aston Martin, yeni amiral gemisi olarak açıkladığı 'DBS Superleggera'yı sahneye çıkardı. 8 ileri tam otomatik şanzımana sahip olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 339 kilometre. Standart donanımda deri döşeme, anahtarsız giriş, anahtarsız motor çalıştırma gibi özellikleri var. Türkiye distribütörü Nevzat Kaya, "Aracın yıl sonu olmadan Türkiye'deki showroomlarımızda yerini almasını planlıyoruz" dedi.
Türkiye’ye geliyor
Etiketler: aston martin , Türkiye
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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