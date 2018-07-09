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2 koldan atakta

Son yıllarda özellikle segmentindeki yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken , 508 ve ile iki farklı sınıfta atağa kalkıyor. 508, Ekim ayında, Rifter ise Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak

Peugeot 2 koldan atakta
D segmenti yani orta sınıfta Fransız markanın temsilcisi olan 508 sadece tasarım ve teknik açıdan değil konsept olarak da büyük bir değişim geçirdi. Geleneksel D segmenti kalıplarından uzaklaşan yeni 508, 4 kapılı coupe formuna büründü. Geleneksel sedanların sürekli kan kaybettiğini ve SUV modeller karşısında gerilediğini söyleyen yetkilileri, bu sınıfta sürüş keyfi ve stilin artık daha önemli olduğunda karar vermiş. Yeni 508'e, tarih öncesinde yaşamış olan kılıç dişli aslanların dişlerine benzeyen gündüz farları, geniş ızgaraları ve 504 modelini anımsatan kaput çizgileri oldukça sportif bir görünüm kazandırmış. Arkaya doğru alçalan tavan yapısı, kısa arka bölüm ve ince stop lambalarının tek parça gibi görünmesini sağlayan tasarım dikkat çekiyor. Yerini alacağı modele göre 8 cm daha kısa olan yeni 508'in (4.75 cm) dingil mesafesi de 2.4 cm kısaltılmış (2.79 cm). Yeni 508, eskisinden 6 cm daha alçak.

GÖZ DOLDURAN İÇ MEKAN
İç mekanda i-Cockpit'in son nesli bulunuyor. Malzeme ve işçilik kalitesi açısından göz dolduran 508, elektronik yardımcı sistemler konusunda da son derece zengin. 508'in kaputu altında 5 farklı motor seçeneği bulunuyor. Türkiye pazarı için öne çıkan motor 1.5 litrelik yeni dizel. 130 'lik motorda 8 ileri vitesli yeni otomatik şanzıman da sunuluyor.


RIFTER
Otomobilden geliştirilen hafif ticari araçların (CDV) öncüsü olan Partner artık sadece Van versiyonlarının adı olacak. 5 ve 7 koltuklu CDV artık Rifter adını taşıyor. Peugeot'nun yeni nesil tasarımını yüzünde taşıyan 'ın arka tasarımı Partner Tepee'den izler taşıyor. İç mekanda i-Cockpit ile sınıfının en dikkat çekici tasarımına sahip olan Rifter'ın otomatik şanzımanlı versiyonlarında Expert'te olduğu gibi çevirmeli düğme şeklinde bir vites bulunuyor. Rifter'da 1.2 litre turbo benzinli motorun 110 HP'lik versiyonu ve 1.5 litrelik dizel motorun 75, 100 ve 130 HP'lik versiyonları var.



Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Türkiye'deki orta vadeli pazar payı hedefimiz yüzde 8. 508 ve Rifter, bu hedefe giden yolda önemli modeller. Bu yıl yüzde 5 pazar payına ulaşmayı planlıyoruz" dedi. Sürdürülebilir ve kalıcı bir pazar payı hedeflediklerini anlatan Anaç, "Bunu maksimum hizmet ve memnuniyet seviyesine ulaşarak sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.


HALİT BOLKAN
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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