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‘Shell’de kadın si’ İzmır’de

‘Shell’de kadın enerjisi’ İzmır’de
Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR birliği ile yürütülen 'Shell'de Kadın Enerjisi' projesi güçlenerek devam ediyor. 'da bulunan Shell İstasyonu'nda proje kapsamında 7 kadın çalışan görevlerine başladı. Sektörde bir ilk olan proje, Shell&Turcas'ın faaliyet gösterdiği tüm illerde yürütülüyor. 'a yapılan başvurulardan sonra işe kabul edilen adaylara, Shell eğitim ekipleri tarafından eğitim veriliyor. Sınıf ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan adaylar işbaşı yapıyor. Shell&Turcas Başkanı Ahmet Erdem, projeyle, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına dek, 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayacaklarını vurguladı.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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