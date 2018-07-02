Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliği ile yürütülen 'Shell'de Kadın Enerjisi' projesi güçlenerek devam ediyor. İzmir Karşıyaka'da bulunan Shell İstasyonu'nda proje kapsamında 7 kadın çalışan görevlerine başladı. Sektörde bir ilk olan proje, Shell&Turcas'ın faaliyet gösterdiği tüm illerde yürütülüyor. İŞKUR'a yapılan başvurulardan sonra işe kabul edilen adaylara, Shell eğitim ekipleri tarafından eğitim veriliyor. Sınıf ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan adaylar işbaşı yapıyor. Shell&Turcas Başkanı Ahmet Erdem, projeyle, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına dek, 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayacaklarını vurguladı.
‘Shell’de kadın enerjisi’ İzmır’de
Etiketler: İŞKUR , enerji , shell turcas , İzmir Karşıyaka
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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