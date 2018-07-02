Bu Mercedes çok zeki: Yeni A serisi

KOMPAKT sınıf olarak da nitelendirilen C segmentinde Mercedes- Benz'i temsil eden A Serisi baştan aşağı yenilendi. Markanın yeni tasarım anlayışına göre şekillendirilen yeni A Serisi ayrıca S Serisi'nden gelen elektronik yardımcılarıyla sınıfının standartlarını belirleme iddiasında. Uzunluğu 4419 mm olan yeni A Serisi'nin aks mesafesi 2729 mm'ye çıkarılmış. Böylece iç mekanda daha fazla alan sunulurken bagaj hacmi de 29 litre artışla 370 litreye yükselmiş. 0.29 cV değeriyle sınıfının en aerodimaik otomobili olan A Serisi'nin cam alanları genişletilerek görüş açısı yüzde 10 oranında artırılmış. İç mekanda siperliği olmayan dijital gösterge tablosu ve orta ekran da bu sınıfın ilklerinden biri. Yeni A-Serisi, aynı zamanda Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda.
YAPAY ZEKALI
Bünyesindeki yapay zeka teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve "Hey Mercedes" anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları ile üç ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.
YARI OTONOM
Yeni A Serisi sürücünün hayatını kolaylaştıran en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor ve S Serisi'nden transfer edilen özelliklerle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Yeni A Serisi belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. A Serisi ayrıca sürüş destek fonksiyonlarını yerine getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. Böylece sürüş destek sisteminin bir parçası olarak Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC örneğin viraj, sapak veya kavşaklardan önce konforlu bir şekilde hızı düşürerek farklı sürüş koşullarında sürücüyü destekleyebiliyor. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, "Yeni A Serisi ile bu yıl da hem premium kompakt sınıfta hem de premium otomobil pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Otomotiv sektöründe çığır açan yapay zeka teknolojisi ile yeni A Serisi, yolcularıyla daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar kişisel iletişim kuruyor" dedi.
HALİT BOLKAN
YAPAY ZEKALI
Bünyesindeki yapay zeka teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve "Hey Mercedes" anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları ile üç ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.
YARI OTONOM
Yeni A Serisi sürücünün hayatını kolaylaştıran en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor ve S Serisi'nden transfer edilen özelliklerle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Yeni A Serisi belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. A Serisi ayrıca sürüş destek fonksiyonlarını yerine getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. Böylece sürüş destek sisteminin bir parçası olarak Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC örneğin viraj, sapak veya kavşaklardan önce konforlu bir şekilde hızı düşürerek farklı sürüş koşullarında sürücüyü destekleyebiliyor. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, "Yeni A Serisi ile bu yıl da hem premium kompakt sınıfta hem de premium otomobil pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Otomotiv sektöründe çığır açan yapay zeka teknolojisi ile yeni A Serisi, yolcularıyla daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar kişisel iletişim kuruyor" dedi.
HALİT BOLKAN
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