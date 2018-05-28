Temsa Avrupa’da gaza bastı

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 30 binden fazla aracıyla, 66 ülkede yollarda olan Temsa, 2018'e de hızlı bir giriş yaparken, ilk çeyrekte özellikle Avrupa pazarındaki teslimlerini artırdı. Otobüs ve midibüs segmentinde, Avrupa'nın en önemli pazarları arasında yer alan Fransa'daki varlığını güçlendirmeye devam eden şirket, ülkede trafiğe çıkan araç sayısını 2018'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 artırmayı başardı. Buna göre, geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında 33 olan trafiğe çıkan Temsa markalı araç sayısı bu yılın aynı döneminde 53'e yükseldi. Temsa'nın Fransa'daki teslimatlarında HD, MD 9, MD 7 model araçlar öne çıktı. Temsa Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, Temsa'nın uluslararası pazarlardaki etkinliğinin her geçen gün arttığının altını çizerken, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Adana'da üretilen binlerce aracımızı 66 ülkede görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.
HALİT BOLKAN
HALİT BOLKAN
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