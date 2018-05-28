Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliğinde düzenlenen 9. Aftermarket 2018 Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi. OİB Başkanı Baran Çelik, "Otomotivin yıl sonunda 30 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak tüm zamanların rekorunu kırması sürpriz olmayacak. Bu yılın üçte biri geride kalırken otomotiv ihracatımız yüzde 20 artarak 11.1 milyar dolar oldu" dedi.
İhracatta yıl sonunda 30 milyar dolar aşılacak
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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