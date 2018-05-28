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İhracatta yıl sonunda 30 milyar dolar aşılacak

İhracatta yıl sonunda 30 milyar dolar aşılacak
Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliğinde düzenlenen 9. Aftermarket 2018 Konferansı, 'da gerçekleştirildi. OİB Başkanı Baran Çelik, "in yıl sonunda 30 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak tüm zamanların rekorunu kırması sürpriz olmayacak. Bu yılın üçte biri geride kalırken otomotiv ihracatımız yüzde 20 artarak 11.1 milyar dolar oldu" dedi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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