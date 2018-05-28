SUV segmentinin sürekli büyümesine diğer birçok marka gibi Citroen de kayıtsız kalmadı ve modellerine bir yenisini ekledi. Yıl sonunda satışa sunulacak olan C5 Aircross, oldukça iddialı özellikleriyle tanıtıldı. Yeni Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklarla donatılan C5 Aircross çok konforlu bir yolculuk deneyimi sunma iddiasında. Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 580 ile 720 litre arasında değişebiliyor. C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım olan, aralarında Aktif Güvenlik Freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip Control'ün de bulunduğu 20 farklı sürüş ve konfor destek sistemi ile donatılmış.
Citroen’den yeni bir suv: C5 Aircross
Etiketler: C5 Aircross , citroen
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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