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ve Yuasa işbirliği

Brisa ve İnci GS Yuasa işbirliği
Brisa ve İnci GS Yuasa, Türkiye otomotiv sektörüne hizmet edecek yeni bir işbirliği başlattıklarını duyurdu. Anlaşma ile , Yuasa markasının Türkiye yenileme pazarındaki yetkili distribütörü konumuna ulaştı. Aynı zamanda anlaşma kapsamında Yuasa, Brisa'ya ait Otopratik markası için akü üretimi gerçekleştirecek. marka akülerin üretimine Haziran'da başlanacak ve bu ürünler Yuasa marka aküler ile birlikte Brisa'nın Lassa, Bridgestone tabelalı mağazaları ile Otopratik ve Propratik mağazaları da dahil olmak Türkiye'nin dört bir yanındaki satış noktalarından temin edilebilecek. Anlaşma ile uzun vadeli ve sürdürülebilir bir işbirliği hedeflediklerini belirten Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; "İşbirliğiyle bir yandan satış ağımızın gücünü sunduğumuz yenilikçi ürün çeşitliliği ile artırıyoruz, bir yandan da artık kendi ürünlerini pazara sunmaya başlayan Otopratik mağaza zincirimiz, sektörde fark yaratmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı. İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik de "Brisa ile işbirliğimiz, Türkiye ve Avrupa'da sektöre damgasını vuran bir oyuncu olma yolunda bizlere kaldıraç olacak" şeklinde konuştu.

HALİT BOLKAN
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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