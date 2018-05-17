İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…
Türkiye'de en az yakıt tüketen araç listesine bakıldığında en çok satılan araçlar listesindeki araçların bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor.
İşte 2018'de Türkiye'de en az yakıt tüketen otomobiller
İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…
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