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  1. Otomotivde ihracat 27 aydır aralıksız sürüyor

İşte 2018'de Türkiye'de en az yakıt tüketen otomobiller

İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…

Türkiye'de en az yakıt tüketen araç listesine bakıldığında en çok satılan araçlar listesindeki araçların bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor.

  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 11:04
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