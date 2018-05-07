Yeni CLS Türkiye’de

Dört kapılı coupe akımının öncüsü olan Mercedes- Benz CLS'nin üçüncü nesli 878 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni CLS, üretimindeki ilk 1 yıl boyunca 'Edition 1' adındaki çok kapsamlı özel donanım paketiyle de alınabilecek. Yeni CLS, otoyol veya otoyol benzeri yollardaki dur-kalk sürüş koşullarında 30 saniyeye kadar durma sürelerinde ek müdahaleye gerek bırakmaksızın yolculuğa kendisi devam edebiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan DYNAMIC BODY CONTROL ile yürüyen aksam daha sportif karakter sergilerken, ön ve arka aks amortisörlerinin sertlikleri yol şartlarına bağlı olarak sürekli ayarlanıyor. Comfort, Sport ve Sport+ sürüş programları üzerinden süspansiyon karakteri ayarlanabiliyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan havalı süspansiyon AIR BODY CONTROL ile daha da geliştirilmiş ayarlanabilir ve adaptif amortisör sistemi devreye giriyor. Sürücü, sürüş programı düğmesi üzerinden konfordan sportife kadar farklı süspansiyon karakterlerinden birini seçebiliyor.
HALİT BOLKAN
HALİT BOLKAN
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