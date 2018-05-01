Skoda SUV ile büyüyecek

Sürekli gelişen ve büyüyen SUV pazarının en önemli bölümünü oluşturan C segmenti SUV pazarına Karoq ile giriş yapan Skoda'nın hedefi hızlı büyüme. Baştan aşağı yeni bir model olan Karoq'un anahtar teslimi satış fiyatı 121 bin 900 liradan başlıyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Karoq'un, Türkiye'de de oldukça popüler olan kompakt SUV segmentinde daha güçlü olmalarını sağlayacağını ifade ederek, "Hepinizin bildiği gibi, SUV tipi araçlara olan ilgi sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de de artmış durumda. Karoq modeli, Skoda'nın büyüme stratejisinin önemli bir parçası ve Karoq bu önemli segmentte en iddialı modellerden biri olacak" dedi. Karoq satış hedeflerini açıklayan Başar, şöyle konuştu: "Karoq modelinden 400 adetlik teslimat gerçekleştirdik. 300 müşterimiz de Haziran ayı sonuna kadar araçlarını teslim almayı bekliyor. Yıl sonuna kadar toplam 2 bin 500 adet Karoq teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kodiaq ile birlikte toplamda 5 bin adet civarında teslimatımız olacak. 2019 sonunda gelecek bir crossover modelimiz ile birlikte, 2020'den itibaren satışlarımızın dörtte birini SUV tipi araçlar oluşturacak. İlk 4 aylık toplam satışlarımıza baktığımızda ise Nisan sonuna kadar 8 bin 500 adetlik satışa erişmeyi planlıyoruz. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 51'lik bir büyüme gerçekleştirmiş olacağız. Karoq'un da getirdiği sinerjiyle yılı, geçen senenin de üzerinde kapatacağımızı öngörüyoruz."
TAMAMEN YENİ BİR MODEL
SKODA'nın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi olacak Karoq, gerek adı gerekse de tasarımı, yapısı ve donanımlarıyla tamamen yepyeni bir otomobil. Uzunluğu 4382 mm, aks mesafesi ise 2638 mm olan Karoq, arka koltukta 69 mm'lik diz mesafesi sunuyor. Karoq'un 521 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.630 litreye yükseliyor. Üç bağımsız arka koltuktan oluşan 'VarioFlex' sistemi, tüm koltukların tamamen çıkarılmasına olanak tanıyor.
ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİ
Skoda Karoq, Türkiye'de ikisi benzinli ve biri dizel olmak üzere toplam üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli motorlar 1.0 lt (115 HP) ve 1.5 lt (150 HP) seçeneklerinden oluşurken, dizel motor olarak ise 115 HP üreten 1.6 litrelik ünite yer alıyor. Karoq'un 1.5 lt motor seçeneğinde, Kasım ayından itibaren 4x4 çekiş sistemi de sunulacak.
HALİT BOLKAN
TAMAMEN YENİ BİR MODEL
SKODA'nın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi olacak Karoq, gerek adı gerekse de tasarımı, yapısı ve donanımlarıyla tamamen yepyeni bir otomobil. Uzunluğu 4382 mm, aks mesafesi ise 2638 mm olan Karoq, arka koltukta 69 mm'lik diz mesafesi sunuyor. Karoq'un 521 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.630 litreye yükseliyor. Üç bağımsız arka koltuktan oluşan 'VarioFlex' sistemi, tüm koltukların tamamen çıkarılmasına olanak tanıyor.
ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİ
Skoda Karoq, Türkiye'de ikisi benzinli ve biri dizel olmak üzere toplam üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli motorlar 1.0 lt (115 HP) ve 1.5 lt (150 HP) seçeneklerinden oluşurken, dizel motor olarak ise 115 HP üreten 1.6 litrelik ünite yer alıyor. Karoq'un 1.5 lt motor seçeneğinde, Kasım ayından itibaren 4x4 çekiş sistemi de sunulacak.
HALİT BOLKAN
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