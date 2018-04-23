MItsubIshI'nin yeni SUV modeli Eclipse Cross, Avrupa'dan sonra Türkiye'de de satışa sunuldu. Coupe formlu, keskin hatlardan oluşan tasarımıyla dikkat çeken Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control teknolojisinin son ürünü olarak öne çıkıyor. Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Mitsubishi Motors'un 2017'de globalde yüzde 10 büyüdüğünü belirterek, "Mitsubishi Motors, önümüzdeki 3 yılda satışlarda yüzde 30'un üzerinde artış hedefliyor. Eclipse Cross'un Türkiye pazarına girmesi bu anlamda önemli. Türkiye olarak biz de yılda 2 bin adet Eclipse Cross satışı gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz" dedi. Eclipse Cross'ta birçok yeni teknolojik donanım bulunuyor. Orta konsola yerleştirilen Apple Car Play ve Android Auto uyumlu Smartphone Link Display Audio sistemi ve touchpad kontrol mekanizması ile sürücü, yoldan gözünü ayırmadan müzik sistemi ve akıllı telefon fonksiyonlarını kullanabiliyor. Araçta ayrıca, adaptif hız sabitleme sistemi, çarpışma önleyici uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi gibi bilgilerin takip edileceği Head up Display (direksiyon üzeri gösterge ekranı) var.
5 AYRI DONANIM
5 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Mitsubishi Eclipse Cross'un tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları 2WD Invite MT versiyonunda 131 bin 900 TL'den başlıyor ve 4WD Instyle CVT versiyonunda 199 bin 900 TL'ye ulaşıyor.
HALİT BOLKAN
5 AYRI DONANIM
5 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Mitsubishi Eclipse Cross'un tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları 2WD Invite MT versiyonunda 131 bin 900 TL'den başlıyor ve 4WD Instyle CVT versiyonunda 199 bin 900 TL'ye ulaşıyor.
HALİT BOLKAN
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