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Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Araçlara akıllı takip sistemi takılacak. Bu şekilde sürücülerin davranışları incelenecek ve sistem; araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda uyarı verecek.

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik ları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 08:27
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