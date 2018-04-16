Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazaları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.
Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek.
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