Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" çerçevesinde bir otelde düzenlenen "Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi"nde konuştu.
Yerli otomobilde müthiş özellik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özlü yerli otomobille küresel bir aktör olmayı hedeflediklerinin altını çizerken, aracın bütün dijital trendlere de cevap vereceğini belirtti.
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