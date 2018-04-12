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  1. Otomotiv dolu dizgin

de müthiş özellik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özlü yerli otomobille küresel bir aktör olmayı hedeflediklerinin altını çizerken, aracın bütün dijital trendlere de cevap vereceğini belirtti.

Yerli otomobilde müthiş özellik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" çerçevesinde bir otelde düzenlenen "Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi"nde konuştu.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 07:59
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