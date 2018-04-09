Otomotiv dolu dizgin

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü olan otomotiv, Mart'ta ay bazında tüm zamanların rekorunu kırdı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre; Mart'ta yüzde 16 artışla 3 milyar 146 milyon dolar ihracat yapan otomotiv, böylece Şubat'ta kırdığı aylık bazdaki tüm zamanların rekorunu yeniledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Otomotivin tek başına gerçekleştirdiği ihracat, Mart itibariyle Türkiye'nin toplam rakamının 5'te 1'ini aştı. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17.5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerimizi koruduk. Mart ayı ihracatında otomotiv yan sanayiinde yüzde 20 ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu" açıklamasını yaptı. Sabuncu, "En büyük pazarımız Almanya'ya yan sanayide yüzde 16 artış kaydederken, yine büyük pazarlarımızdan Fransa'ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 66 artış başarısı gösterdik" diye konuştu. Ürün grupları bazında bakıldığında, Mart'ta otomotiv yan sanayi ihracatı 1 milyar 46 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı 1 milyar 275 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 553 milyon dolar ve otobüsminibüs- midibüs ihracatı da yüzde 16 artarak 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İÇ PAZAR HAREKETLİ
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artarak 158 bin 430 adet olarak gerçekleşti. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3.45 artışla 76 bin 345 adede yükseldi. Geçen ay otomobil satışları Mart 2017'ye göre yüzde 7.52 arttı ve 59 bin 798 adet oldu.
HALİT BOLKAN
İÇ PAZAR HAREKETLİ
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artarak 158 bin 430 adet olarak gerçekleşti. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3.45 artışla 76 bin 345 adede yükseldi. Geçen ay otomobil satışları Mart 2017'ye göre yüzde 7.52 arttı ve 59 bin 798 adet oldu.
HALİT BOLKAN
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