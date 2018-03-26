Mercedes-Benz bayileri çağ atlıyor

Mercedes-BenzTürk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi ŞükrüBekdikhan, markanın 2017 performansını, 2018 yeniliklerini ve pazar beklentilerini açıkladı. Bekdikhan, "2017'de Mercedes-Benz satışları globalde 2.3 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde9.9 büyüme gerçekleştirdi ve Mercedes-Benz premium segmentte tüm dünyada yine lider oldu. Türkiye'de ise premium segmentte 25 bin 588 adetlik satış rakamıyla ilk sıradaki yerimizi koruduk" dedi. 2018 satışlarına bakıldığında yılın heyecan verici bir şekilde başladığını söyleyen Bekdikhan, Ocak'ta bin 190, Şubat'ta ise bin 150 adet otomobil satışı gerçekleştirdiklerini belirtti. "OcakŞubat aylarında satışlarda yüzde 48'lik, pazar payında yüzde 2'lik artış yakaladık" diyen Bekdikhan, 2018'de de pazarın 2017 seviyesinde olmasını beklediklerini kaydetti. "Bir yandan ürün portföyümüzdeki modelleri yenilerken, diğer yandan 2018'deelektrikli smart ve GLC hibrit gibi özelmodellerimizi Türkiye pazarına sunmayabaşlayacağız" açıklamasını yapan Bekdikhan, yeni A-Serisi'nin, A 180 d ve A 200 motor seçenekleri ile Mayıs'ta, yeni A-Serisi Sedan'ın A180 d ve A 200 motor seçenekleri ile Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de sunulacağını söyledi. İkinci el araç satış operasyonunun da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bekdikhan, "2018'in ilk 2 ayında Mercedes-Benz sertifikalı kullanılmış otomobil satış hacmimizde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık olarak yüzde 30 artış sağladık" dedi.
Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, markanın yeniliklerini ve beklentilerini açıkladı.
100 MİLYON EUROLUK YATIRIM Bayi yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Bekdikhan, şöyle konuştu: "2017'de özellikle bayi ağımızla birlikte ikinci el araç satış operasyonunun da yapılandırılmasına önem verdik. Müşteri odaklı dijitalleşme çabalarımızı yoğunlaştırdık. Bayilerimizin dijital altyapısını zenginleştirdik; internet üzerinden servis ve internet üzerinden test sürüşü randevusu gibi uygulamaları hayata geçirdik. Son 2 yılda Mercedes-Benz yetkili bayileri otomobil alanında 100 milyon euro tutarında yeni yatırım yaptı. Ancak tabii ki yatırımlarımız bununla sınırlı kalmış değil, 2018'de 30 milyon euro daha yatırım yapacağız."
START-UPDESTEĞİ SÜRÜYOR Mercedes-Benz Türk, 2017'de kutladığı 50'nci yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi '50. Yılda 50 Startup' yarışması ile 50 startup'a toplamda 500 bin lira destekte bulundu. Şirket, 2017'de 59 ilden toplamda 680 başvuru alan projeyi bu yıl da sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk Startup'ın bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin rehberliğinde 'Akıllı Şehirler' olarak belirlendi
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