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otomobilde yeni dönem resmen başladı

araç piyasasında nitelikli eleman dönemi resmen başladı. İstanbul Ticaret Odası () öncülüğü ile üniversitelerde bölümü açılan satış danışmanlığında 260 kişi göreve başladı.

İkinci el otomobilde yeni dönem resmen başladı

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , İTO'da düzenlenen ve ticareti konusunun tüm taraflarca masaya yatırıldığı toplantı İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı Ziya Alp Gülan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Oran, Türkiye'deki ikinci el piyasasına ilişkin bilgi verdi.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 09:02
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